Red 9:28 Assl Sassari: riparte l’attività di Screening Sono stati riattivati gli esami mammografici nel Distretto di Sassari. La segreteria organizzativa del Centro Screening sta provvedendo a ricontattare telefonicamente le utenti, dando la priorità alle prestazioni sospese per l´emergenza da Covid-19



Commenti SASSARI - Sono stati riattivati gli esami mammografici nel Distretto di Sassari. La segreteria organizzativa del Centro Screening sta provvedendo a ricontattare telefonicamente le utenti, dando la priorità alle prestazioni sospese per l'emergenza da Covid-19. Per una corretta gestione della ripartenza delle attività, l'Assl Sassari invita le donne con appuntamento precedentemente fissato per i mesi di marzo, aprile e maggio nella Radiologia dell'ex Ospedale Conti, che non avessero ancora ricevuto la telefonata da parte della segreteria organizzativa, a mettersi in contatto con il Servizio per concordare la data del nuovo esame al numero verde 800/663355, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì anche dalle 15 alle 16.30.