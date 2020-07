Red 14:58 La Lega nomina i nuovi referenti «Ovunque grande entusiasmo e partecipazione. Con una squadra così si vince», dichiara il commissario regionale della Lega Sardegna per Salvini premier Eugenio Zoffili, commentando le nomine dei nuovi referenti territoriali a Porto Torres, Budoni, Golfo Aranci e per la Gallura





«Auguro buon lavoro a tutti i nuovi referenti: è una grandissima emozione vedere crescere ogni giorno la nostra Lega, sono convinto che con il sorriso e con una squadra così si vince! Anche dalla Sardegna arriverà presto fino a Roma un segnale forte e chiaro, perché la gente è stanca di questa invasione continua e vuole turisti, non clandestini», conclude il commissario regionale della Lega Sardegna per Salvini premier. Commenti OLBIA - «Ho trascorso un proficuo fine settimana tra la gente in provincia di Sassari: ho trovato ovunque grande entusiasmo e partecipazione, le idee di Matteo Salvini sono vincenti e in Sardegna otterremo ottimi risultati alle prossime Amministrative. Sabato a Porto Torres, tantissimi cittadini hanno partecipato all'incontro pubblico durante il quale Pierluigi Molino è stato nominato nuovo referente cittadino della Lega Sardegna per Salvini premier: siamo pronti per le Elezioni comunali, con una squadra così si stravince!».Così, il commissario regionale leghista Eugenio Zoffili commenta la nomina del nuovo referente territoriale di Porto Torres, per poi spostare l'obbiettivo sulla Gallura. «Domenica, un altro incontro molto partecipato, tra gli amici della Lega, nella bellissima Castelsardo, poi nel pomeriggio nella splendida Golfo Aranci con il nostro capogruppo in Regione Dario Giagoni e il referente provinciale di Sassari Angelo Lorenzoni, fra molti attivisti intervenuti all'incontro durante il quale sono stati scelti i nuovi referenti locali della Lega in Gallura: Franco Ventroni è il nuovo referente territoriale della Lega di Budoni, Albino Vitiello è il nuovo referente cittadino della Lega a Golfo Aranci, Filippo Emma è il nuovo referente organizzativo della Lega per la Gallura e Gianfranco Abeltino è il nuovo referente territoriale della Lega per il territorio della Gallura», annuncia Zoffili.«Auguro buon lavoro a tutti i nuovi referenti: è una grandissima emozione vedere crescere ogni giorno la nostra Lega, sono convinto che con il sorriso e con una squadra così si vince! Anche dalla Sardegna arriverà presto fino a Roma un segnale forte e chiaro, perché la gente è stanca di questa invasione continua e vuole turisti, non clandestini», conclude il commissario regionale della Lega Sardegna per Salvini premier.