Bagnini nelle spiagge libere: la soddisfazione di Mulas

Nella foto: il consigliere comunale Christian Mulas Commenti ALGHERO - «Dopo dieci anni, torna il bagnino nelle spiagge libere: un risultato significativo perché assicura un servizio di sicurezza tanto ai cittadini, quanto ai turisti». Dopo l'annuncio di ieri (mercoledì) [LEGGI] , arriva il commento soddisfatto di Christian Mulas, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Alghero, presidente della Quinta commissione Ambiente e Riserva marina.«Come città turistica, specialmente durante questa stagione post-Covid – prosegue Mulas - ogni euro investito sui servizi e sulle infrastrutture utili al turista rappresenta un investimento sull'economia cittadina. Da questo punto di vista è giusto che faccia la propria parte anche il settore pubblico e che non lasci solo quello privato».«Il risultato è stato raggiunto grazie ad un lavoro corale che, ha trovato il giusto sostegno del rappresentante di Fratelli d'Italia nella Giunta regionale, l'assessore per la Difesa dell'ambiente Gianni Lampis e del suo capo di Gabinetto Emanuele Beccu. Lo stanziamento del contributo di 22mila euro destinato al nostro Comune – conclude l'esponente algherese di FdI - è stato l'esito di un lavoro di squadra che ha come protagonista la politica che pensa ai cittadini e all'economia della città».Nella foto: il consigliere comunale Christian Mulas