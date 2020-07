Red 22:09 Biancareddu: risolto il problema illuminazione La Simet, società incaricata dal Comune di Sassari, ha eseguito i lavori di riparazione del quadro dell´impianto di illuminazione pubblica nella frazione di Biancareddu. L´impresa ha posizionato un nuovo quadro in vetroresina con nuovi comandi per evitare in futuro l´infiltrazione di acqua ed il conseguente danneggiamento degli stessi



Commenti SASSARI - La Simet, società incaricata dal Comune di Sassari, ha eseguito i lavori di riparazione del quadro dell'impianto di illuminazione pubblica nella frazione di Biancareddu. L’impianto era stato danneggiato a causa di un'infiltrazione di acqua piovana nel quadro di comando, che aveva messo fuori uso diverse apparecchiature con l'impossibilità di accensione dell'illuminazione pubblica. L'impresa ha posizionato un nuovo quadro in vetroresina con nuovi comandi per evitare in futuro l'infiltrazione di acqua ed il conseguente danneggiamento degli stessi.