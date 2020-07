Cor 15:00 Dopo Alghero, F2i punta l´aeroporto di Olbia Il Fondo d´investimento pronto all´acquisizione dell’aeroporto di Olbia. E’ interessato al 79,8% di Geasar detenuto da Alisarda (attualmente in liquidazione). La quota potrebbe essere valutata 240-250 milioni. Nuovi scenari per la contemporanea presenza di F2i su Alghero



F2i, secondo quanto riportato su autorevoli testate economiche nazionali, punterebbe dritto all’acquisizione dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Sul tavolo c’è il 79,8% delle quote attualmente nelle mani di Alisarda, la società che fa riferimento al principe Karim Aga Khan, finita in liquidazione, dopo la chiusura di Air Italy.



Una partecipazione – secondo quanto spiegato da Milano Finanza – valutata tra i 240 e i 250 milioni di euro. Si tratterebbe molto più di una semplice indiscrezione. La trattativa potrebbe essere chiusa già il prossimo ottobre. Per l’aeroporto della Costa Smeralda si tratterebbe senz’altro di un cambiamento importante negli equilibri, ma anche di un’alleanza a più mani, che avrebbe il vantaggio di creare una rete tra gli scali italiani.



