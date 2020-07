Cor 12:05

«Mutismo anche sugli anziani»

Così i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo sulla delicata situazione del centro anziani di Alghero oggi ubicato a Fertilia

ALGHERO - «Dal Sindaco Conoci arriva l'ennesima mancata risposta, dopo il mutismo sulla gravissima vicenda della mancata partecipazione ai bandi per le scuole che ha fatto perdere ad Alghero circa 230 mila euro, stavolta è il turno del Centro residenziale per anziani. Consapevoli dei limiti della struttura abbiamo investito in una corsa contro il tempo perché i nostri anziani avessero una struttura adatta e abbiamo investito risorse importanti. Ora la maggioranza "promossa dai cittadini" che aveva definito un lager l'ostello e che aveva definito nulli i nostri sforzi cosa fa? È questo che stiamo chiedendo. I nostri anziani meritano molto di più delle schermaglie tra partiti e per questa ragione continueremo a chiedere quali lavori sono stati fatti in un anno e più nella struttura di Fertilia, perché se è vero che noi abbiamo perso le elezioni è altrettanto vero che qualcuno le ha vinte e sarebbe ora che iniziasse ad amministrare la città impegnandosi nei fatti a realizzare le opere necessarie per migliorare l'accoglienza e le condizioni di lavoro degli operatori. Ecco perché servono risposte, non insulti. Se qualcuno fosse in grado di darle. Così come ricordiamo che se ora ci sono le risorse per ristrutturare il CRA, pari a 7.9 milioni, lo si deve all'azione dell’amministrazione Bruno». Così i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo sulla delicata situazione del centro anziani di Alghero oggi ubicato a Fertilia.