A.B. 21:08 Calciomercato: Danilo Ruzzittu alla Torres L´attaccante classe 1997, ex del settore giovanile del Varese, nelle ultime due stagioni in Lega Pro e poi in serie D con la maglia dell´ Arzachena, nel prossimo campionato indosserà la maglia rossoblu







Giocatore combattivo e fisico, Ruzzittu ha iniziato prestissimo la sua carriera. Nato ad Olbia il 6 aprile 1997, esordisce a quindici anni nel Porto Rotondo. Nel 2013, dopo un provino, viene selezionato per essere inserito negli Allievi nazionali del Varese, in Lega Pro (14gol in totale). L'anno successivo passa alla formazione Primavera, ma qualche infortunio ne rallenta la corsa. Al secondo anno passa al Novara (2015/16) e viene dato in prestito in D alla Varesina. A gennaio torna in Sardegna, con la maglia del San Teodoro. Nel 2017/18, scende in Promozione con il Porto Rotondo e conquista la classifica dei marcatori.



Nelle ultime due stagioni, ha vestito la maglia dell'Arzachena in Lega Pro (31presenze e 3gol) ed in serie D (16presenze e 4gol). Danilo Ruzzittu è protagonista anche nella squadra della Nazionale italiana universitaria. «Questa per me rappresenta una grande occasione - conclude l'attaccante gallurese - perché so di poter fare molto di più di quanto fatto la scorsa stagione. Avevo bisogno di una squadra come la Torres, a Sassari ci sono aspettative, una piazza importante, c'è concorrenza per un posto in squadra. Sono tutti stimoli determinanti per me».



Nella foto: Danilo Ruzzittu Commenti SASSARI - Arriva alla Torres il classe 1997 Danilo Ruzzittu, ex del settore giovanile del Varese, nelle ultime due stagioni in Lega Pro e poi in serie D con la maglia dell' Arzachena. «Sono stato felicissimo della chiamata della Torres - le sue prime parole in rossoblu - e di poter arrivare in una piazza prestigiosissima come questa. Oggi ho parlato con il mister, abbiamo tutti una gran voglia di iniziare questa stagione».Giocatore combattivo e fisico, Ruzzittu ha iniziato prestissimo la sua carriera. Nato ad Olbia il 6 aprile 1997, esordisce a quindici anni nel Porto Rotondo. Nel 2013, dopo un provino, viene selezionato per essere inserito negli Allievi nazionali del Varese, in Lega Pro (14gol in totale). L'anno successivo passa alla formazione Primavera, ma qualche infortunio ne rallenta la corsa. Al secondo anno passa al Novara (2015/16) e viene dato in prestito in D alla Varesina. A gennaio torna in Sardegna, con la maglia del San Teodoro. Nel 2017/18, scende in Promozione con il Porto Rotondo e conquista la classifica dei marcatori.Nelle ultime due stagioni, ha vestito la maglia dell'Arzachena in Lega Pro (31presenze e 3gol) ed in serie D (16presenze e 4gol). Danilo Ruzzittu è protagonista anche nella squadra della Nazionale italiana universitaria. «Questa per me rappresenta una grande occasione - conclude l'attaccante gallurese - perché so di poter fare molto di più di quanto fatto la scorsa stagione. Avevo bisogno di una squadra come la Torres, a Sassari ci sono aspettative, una piazza importante, c'è concorrenza per un posto in squadra. Sono tutti stimoli determinanti per me».Nella foto: Danilo Ruzzittu