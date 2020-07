Red 20:38 Oltre venti incendi in Sardegna Oggi, sono stati ventuno i roghi che hanno ferito l´Isola. Di questi, quattro hanno richiesto l´intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Perfugas, di Carbonia, di Nuoro e di Fonni



CAGLIARI – Oggi (domenica), sono stati ventuno i roghi che hanno ferito l'Isola. Di questi, quattro hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Perfugas, di Carbonia, di Nuoro e di Fonni.



Il primo incendio è divampato nell'agro di Perfugas, in località San Rocco, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bortigiadas, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre Forestas di Bortigiadas e di Perfugas. Le fiamme hanno percorso circa mezzo ettaro di sughereta e macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 11.30.



Il secondo rogo si è sviluppato nelle campagne di Carbonia, in località Caput Acquas, dove sono intervenuti due elicotteri (un leggero ed un pesante “Super Puma”) provenienti dalle basi di Fenosu e di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Carbonia, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre di volontari delle organizzazioni Ser di Carbonia e Gev di Villamassargia. Le fiamme hanno percorso circa 0,8ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.40.



Il terzo incendio si è registrato nell'agro di Nuoro, in località Riu Tiesi, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Nuoro, coadiuvata dal personale eliportato, dal personale Gauf del Cfva di Nuoro, da due squadre Forestas di Nuoro, una di volontari ed una dei Vigili del fuoco di Nuoro. L’incendio, dichiarato di interfaccia, ha percorso circa 5ettari di macchia a lentisco a ridosso delle abitazioni del rione di Viale Sardegna, in uscita da Nuoro, sopra la galleria di Su Nuraghe. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.50. Il nucleo investigativo ripartimentale del Corpo forestale di Nuoro ha attivato le indagini di rito per l'accertamento della probabile causa dolosa.



Il quarto togo è divampato nelle campagne di Fonni, in località Domus Iane, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Sorgono e di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Gavoi, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre Forestas di Fonni. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di pascolo alberato a querce caducifoglie. Le operazioni di spegnimentosi sono concluse alle 18. Anche per questo evento, si ipotizza la causa dolosa e sono in corso attività di indagine.