Cor 13:09 Tragedia all’Argentiera, muore 59enne Tragedia questa mattina all’Argentiera, poco distante da Porto Palmas. Muore una 59enne originaria di Palmadula. Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo dopo essere precipitata da una scarpata







ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Commenti SASSARI - Stava percorrendo il sentiero per arrivare nella splendida spiaggia della "Frana", poco dopo Porto Palmas, in zona Argentiera (Sassari), quando è scivolata, precipitando per una ventina di metri. È morta così sul colpo una 59enne originaria di Palmadula. La tragedia si è consumata stamattina (martedì). Inutili perfino i soccorsi.ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO