Olbia approva il Piano urbanistico

OLBIA - Per Settimo Nizzi quella di ieri è stata una seduta storica del Consiglio Comunale di Olbia. Approvato il Piano Urbanistico Comunale dopo 16 anni dalla sua prima stesura e dopo quasi 40 anni dalla prima pianificazione del tessuto urbano cittadino.«Il passare del tempo ci ha resi sempre più sensibili all'ambiente che ci circonda - ha detto il sindaco di Olbia - il Puc approvato ieri in Aula è il risultato di un lungo lavoro di rivisitazione e aggiornamento, in linea con la normativa vigente e in un continuo dialogo con la Regione». Per Nizzi si tratta di uno strumento fondamentale, attraverso il quale si possono programmare e realizzare investimenti, grazie alle certezze che offre.«Voglio ringraziare i tecnici della struttura comunale per averci sempre supportato (e sopportato) in questo percorso così fondamentale per la nostra città. Ringrazio inoltre i tecnici esterni per il prezioso lavoro svolto». Ora i cittadini potranno depositare le loro osservazioni, successivamente il PUC passerà al vaglio della Regione: «confidiamo in una chiusura dell'iter nel minor tempo possibile così da poter adottare il Piano in via definitiva» ha concluso il sindaco.