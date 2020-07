Cor 15:00 Da domenica le Santa Messa a Valverde E per tutte le domeniche del mese di agosto. Sarà celebrata nel piazzale del santuario di Alghero, che continuerà a rimanere chiuso al pubblico



mons. Mauro Maria Morfino. Dalla giornata di domenica 2 agosto (e per tutte le domeniche del mese di agosto), nel piazzale del Santuario di N.S. di Valverde in Alghero, alle ore 8.00 sarà celebrata la Santa Messa domenicale all'aperto. Il Santuario continuerà comunque a rimanere chiuso fanno sapere dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi Alghero-Bosa.