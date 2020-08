Cor 19:43 1Lab festeggia 17 anni di sport e 100 eventi 1Lab un punto di riferimento per tutta la Sardegna, una scuola di calcio e non solo, di vita e di sportività, compie 17 anni. Appuntamento a Sassari nei giorni 3-4-5-6 Agosto presso Stadio Carbonazzi presso la San Paolo Calcio



Commenti SASSARI - Uno staff di primo livello si mette a disposizione dei calciatori del futuro, mettendo in pratica attività motoria, tecnica, tattica e tutti quei piccoli segreti che solo dei professionisti possono insegnare. Questi i numeri di 1 LAB: il centesimo evento si festeggerà proprio il 5 Agosto, undici camp, 500 atleti annui presenti alle manifestazioni, trentadue ospiti tra serie A e B, diciotto tecnici di prim’ordine nello staff, questi solo alcuni dati da cui si denota la qualità del lavoro svolto in questi anni, al servizio dei giovani, della socialità e della aggregazione fra ragazzi di tutte le età che praticano il calcio. Una macchina sportiva, super organizzata, che si muove in tutta la Sardegna e divenuta in tanti anni un punto di riferimento. Appuntamento a Sassari nei giorni 3-4-5-6 Agosto presso Stadio Carbonazzi presso la San Paolo Calcio.