Cor 11:07 Ubriachi ad Alghero: vittima anche la Canalis Le biciclette volano giù sulla scogliera dei Bastioni. Decine le segnalazioni di atti vandalici in tutta la città, sempre più sotto assedio il sabato notte da orde di ragazzini ubriachi



ALGHERO - Storie di normale vandalismo. Tra le vittime dell'ultimo sabato notte anche Elisabetta Canalis. A raccontare lo spiacevole episodio di cui è stata protagonista, è stata proprio l'ex velina attraverso i suoi canali social. Alghero è sempre più bella, ha confessato la Canalis nelle storie del suo profilo Instagram, durante la consueta passeggiata mattutina con i suoi cani. Peccato che la notte sia in mano a ragazzini ubriachi in giro a far danni. «Ragazzini ubriachi hanno buttato per ben due volte la mia bici e quella di mio marito in mare» ha confessato mostrando le biciclette sulla scogliera.