Anti-abusivismo: ordinanza per FdI Alghero

«In quest'ottica, e in difesa di una leale concorrenza, noi di Fratelli d'Italia circolo territoriale Azione Alghero proporremo all'Amministrazione una ordinanza anti-abusivismo, per combattere un problema che oggi comporta ben più di quello che si vede, poiché al danno economico si affianca il rischio sanitario. La proposta elaborata – spiega Paba - prevede un giro di vite su chi rifornisce i venditori abusivi, con confisca dei beni e dei mezzi e la sospensione delle attività commerciali; il divieto di trasporto e detenzione, senza giustificato motivo, di mercanzia contraffatta e non in molteplici pezzi, in caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie, negli arenili o nelle coste; il divieto di trasporto di merce mediante sacchi, borsoni o contenitori di grandi dimensioni esposti sulla propria persona sui mezzi pubblici, su velocipedi, motocicli o a piedi».



«L'obiettivo è disincentivare l'abusivismo commerciale, una lotta che questo partito porta avanti da anni e che in qualità di commerciante conosco io stesso. I venditori abusivi, facendosi beffa di licenze, autorizzazioni, partite Iva, fatture, bolle, tasse e dispositivi di sicurezza, arrecano danno ai commercianti e agli ambulanti regolari, rappresentando inoltre un potenziale rischio sanitario per i consumatori. Per questo oggi è importante non abbassare la guardia, vigilare, controllare e far rispettare le norme. Ordinanze simili sono anche già state approvate in altre realtà, dimostrando notevole efficacia nella lotta al fenomeno», conclude l'esponente di Fratelli d'Italia circolo Azione Alghero.



