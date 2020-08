Red 14:11 La solidarietà dell’Anfi per l´Aou Sassari Grazie all´Associazione nazionale finanzieri d´Italia in pensione sarà possibile comprare materiali o attrezzature per l´Azienda ospedaliero universitaria, per combattere l´emergenza sanitaria Covid-19 nel nord Sardegna







«Vi ringraziamo per il vostro contributo – ha dichiarato Antonio Spano – e ci piace sottolineare come l’associazionismo si sia rivelato fondamentale nel periodo dell'emergenza Covid. Si è creato un movimento spontaneo che ha messo in evidenza la grande solidarietà dei sassaresi».



La piccola delegazione della sezione sassarese dell’Anfi era composta dal maresciallo aiutante e presidente della sezione sassarese Fausto Satta, dal luogotenente Giovanni Sechi, dal brigadiere capo Fernando Rotella e dall'appuntato Giovanni Caverano, presidente onorario della sezione Anfi di Sassari. Con loro, c'era anche il vicecomandante provinciale della Guardia di finanza di Sassari Davide Battaglini.



