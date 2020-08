Red 23:04 Ancora troppi incendi in Sardegna Oggi, sono stati ventidue i roghi che hanno ferito l´Isola. Di questi, cinque hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Lanusei, Macomer, Nurri, Burgos e Padru



CAGLIARI - Oggi (giovedì), sono stati ventidue i roghi che hanno ferito l'Isola. Di questi, cinque hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Lanusei, Macomer, Nurri, Burgos e Padru.



Il primo incendio è divampato nell'agro di Lanusei, in località Funtana Stria, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale eliportato, coadiuvato da una squadra Forestas di Lanusei-Centro Cantiere. Le fiamme hanno percorso circa 5mila metri di uliveto e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.50.



Il secondo rogo si è sviluppato nelle campagne di Macomer, all'altezza della Strada statale “Carlo Felice”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Macomer, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Borore e da una dei Vigili del fuoco di Macomer. Le fiamme hanno percorso circa 5mila metri di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.10.



Il terzo incendio si è registrato nell'agro di Nurri, in località Frissas, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto, di San Cosimo e di Fenosu (Super Puma), ed un Canadair. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Isili, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas, due di volontari della Protezione civile , una comunale ed una dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le fiamme hanno finora percorso circa 50ettari di macchia mediterranea, sughereta, eucalipteto e pascolo alberato.



Il quarto rogo è divampato nelle campagne di Burgos, in località R.Truveinerva, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Anela, di Bosa e di Alà dei sardi, ed un Canadair. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, da quattro squadre di Forestas ed una dei Barracelli. L'incendio è ancora attivo e ha percorso circa 10ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



Il quinto incendio si è sviluppato nell'agro di Padru, in località Crapilassu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Limbara e di Farcana, ed un Canadair. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, da cinque squadre Forestas ed una dei Vigili del fuoco. L’incendio ha percorso circa 2ettari. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.