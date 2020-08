Pulina tranchant: non accada più

5/8/2020 Cantieri Anas: «assunzioni entro sei mesi» Assunzioni Anas in Sardegna entro sei mesi, con procedure da effettuare in via telematica per personale da impiegare sulle strade della Sardegna (e, in misura minore, negli uffici). È il risultato dell’incontro avvenuto via web tra l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia e l’amministratore delegato dell´Anas Massimo Simonini