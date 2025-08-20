Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteSanità › Sassari: da settembre nuovo Pediatra
S.A. 8:17
Sassari: da settembre nuovo Pediatra
Si tratta del dottor Marco Ferrari, che dal primo settembre avrà un incarico provvisorio di Pediatria di Libera Scelta, e ambulatorio in viale Italia
Sassari: da settembre nuovo Pediatra

SASSARI – A Sassari dal primo settembre entrerà in servizio un nuovo Pediatra di libera scelta. Si tratta del dottor Marco Ferrari, che dal primo settembre avrà un incarico di titolarità di Pediatria di Libera Scelta, e ambulatorio in viale Italia, n. 15 D , a Sassari (cell. 339 8012698). Si fa presente che il dottor Ferrari e’ attualmente titolare di un incarico provvisorio: con il nuovo incarico i pazienti dovranno effettuare nuovamente la scelta del medico, a partire dalla data del 01 settembre. Dal primo settembre il Pediatra garantirà il seguente orario: lunedì, dalle ore 15.30 alle 18.30; martedì e mercoledì, dalle ore 09.00 alle 12.30; giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00; venerdì, dalle ore 09.00 alle 11.00.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/8/2025
Consiglio aperto sulla sanità: Pirisi sull´attenti
A comunicarlo la Presidenza del Consiglio Comunale: la data sarà concordata nella prossima Conferenza dei Capi Gruppo, prevista per lunedì 25 agosto. Richiamo all´ordine da parte del presidente Mimmo Pirisi per il rispetto dei compiti e dei ruoli
20/8/2025
Comitati contro politici e vertici locali. «Su Punto Nascita solo menzogne»
E´ un grido d´allarme fermo e unanime quello che arriva ancora una volta dai comitati locali a difesa della sanità locale in una nota firmata dal Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa, Comitato uniti contro la chiusura dell’ospedale Marino, Comitato spontaneo a difesa della salute, Comitato nuovo ospedale
20/8/2025
Su sanità locale tutti i nodi irrisolti. «No sconti a sindaco e giunta»
E´ il presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas ad intervenire a gamba tesa sui vertici sanitari ma anche sull´Amministrazione comunale, sulle questioni irrisolte della sanità nel territorio algherese e lo fa dopo il nuovo appello dei comitati
18/8Alghero e Olmedo: in servizio un nuovo medico
17/8Neurochirurgia, operatori stremati
17/8«Santissima Annunziata, spogliatoi inutilizzabili»
13/8Mulas attacca ancora: «20 defibrillatori: odg finito nel nulla»
12/8Marino senza parcheggi riservati. Petizione: 100 adesioni in 7 giorni
8/8Centrodestra Alghero unito: tutti contro Bartolazzi
8/8Cantiere in corso al Civile. Nuova Cappella al 1° Piano
6/8«Alziamo la voce, difendere Alghero un dovere»
6/8Cittadini protestano: Chiuso il tunnel al Civile
6/8«Al Marino sale usate come sgabuzzini»
« indietro archivio sanità »
23 agosto
Ad Alghero due nuovi Medici di famiglia
23 agosto
Canile in stand by: si valuta acquisto e spesa
22 agosto
«Via gli ecobox, ecco l´isola interrata»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)