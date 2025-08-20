S.A. 8:17 Sassari: da settembre nuovo Pediatra Si tratta del dottor Marco Ferrari, che dal primo settembre avrà un incarico provvisorio di Pediatria di Libera Scelta, e ambulatorio in viale Italia



SASSARI – A Sassari dal primo settembre entrerà in servizio un nuovo Pediatra di libera scelta. Si tratta del dottor Marco Ferrari, che dal primo settembre avrà un incarico di titolarità di Pediatria di Libera Scelta, e ambulatorio in viale Italia, n. 15 D , a Sassari (cell. 339 8012698). Si fa presente che il dottor Ferrari e’ attualmente titolare di un incarico provvisorio: con il nuovo incarico i pazienti dovranno effettuare nuovamente la scelta del medico, a partire dalla data del 01 settembre. Dal primo settembre il Pediatra garantirà il seguente orario: lunedì, dalle ore 15.30 alle 18.30; martedì e mercoledì, dalle ore 09.00 alle 12.30; giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00; venerdì, dalle ore 09.00 alle 11.00.