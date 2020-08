Red 23:57 Ancora fiamme nell´Isola Anche oggi, tanti gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, sei hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Burgos, Narbolia, Loiri Porto San Paolo, Carbonia, Nurri e Villacidro



CAGLIARI - Anche oggi (venerdì), tanti gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, sei hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Burgos, Narbolia, Loiri Porto San Paolo, Carbonia, Nurri e Villacidro.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Burgos, in località R.Su Lostru, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Il principio d'incendio, suscettibile di propagarsi nell'area boscata circostante ed arrecare grave danno, è stato contenuto grazie al tempestivo intervento del mezzo aereo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 9.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Narbolia, in località Sas Arenas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seneghe, coadiuvata dal personale eliportato e da tre squadre Forestas dei cantieri di Narbolia, di Cuglieri e di Massama. Le fiamme, grazie al tempestivo intervento del mezzo aereo, ha percorso una piccola porzione di pineta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.45.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Loiri Porto San Paolo, in località Teraccia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Padru, coadiuvata dal personale eliportato e da tre squadre Forestas dei cantieri di Padru, di Loiri Porto San Paolo-Anas e di Ovilo. Le fiamme hanno percorso circa 4mila metri di pascolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.26.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Carbonia, in località Podere San Luigi, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Carbonia, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre di volontari delle associazioni di Siliqua, di Iglesias e di Villamassargia. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.23.



Il quinto rogo si è sviluppato nell'agro di Nurri, in località Nuraghe Is Cangialis, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf di Cagliari, da una pattuglia proveniente dalla Stazione di Escalaplano, una squadra comunale di Nurri e da una di volontari dell'associazione di Sadali. Le fiamme hanno percorso una superficie di macchia alta e degradata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.28.



Il sesto incendio si è registrato nelle campagne di Villacidro, in località R.Fluminera, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villacidro, coadiuvata dal personale eliportato, da una pattuglia proveniente dalla Stazione di Sanluri, una squadra Forestas del cantiere di Villacidro, una dei Vigili del fuoco di Sanluri ed una di volontari di Villacidro. Le fiamme hanno interessato seminativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.04.