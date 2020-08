Cor 12:01 Fiamme a Villamar, doppio arresto I due indagati, F.S. (di 56 anni) ed E.P. (di 62), fanno entrambi parte della protezione civile di Villamar ed EP anche della locale Compagnia barracellare







I FATTI. Il 21 giugno 2020, nelle campagne di Villamar, si erano verificati due episodi d’incendio, culmine di una numerosa serie di focolai che nei giorni precedenti erano stati appiccati all’interno del territorio comunale. La tipologia e il ripetersi degli eventi avevano attivato le indagini del Corpo Forestale dirette a individuare chi aveva devastato col fuoco: campi di grano pronti alla mietitura, macchia mediterranea e altre aree del territorio. Grazie all’intensa e capillare attività di monitoraggio nelle aree a rischio, gli indagati sono stati ripresi dentro un veicolo proprio mentre uno dei due lanciava dal finestrino una miccia incendiaria. L’ordigno aveva subito generato un grave incendio, interessando circa 20 ettari di vegetazione fra cui grano e macchia mediterranea, arrivando a lambire anche le strutture di diverse aziende agricole. I fatti sono aggravati dalla circostanza che gli arrestati facevano parte della macchina antincendi boschivi regionale. Persone, che avrebbero dovuto generosamente lottare per contrastare il fenomeno degli incendi, hanno invece utilizzato il loro ruolo per tentare di agire indisturbate distruggendo vegetazione, colture, mettendo in serio pericolo la pubblica incolumità nel territorio. Il movente è complesso e si può rinvenire in connessione al perseguimento d’ingiusti benefici legati alle attività di protezione civile e di barracellato. La misura cautelare, firmata dal GIP, dott. Roberto Cau, del Tribunale di Cagliari, analizza le motivazioni, le indagini e i moventi che hanno portato i due a innescare l’incendio doloso di cui sono accusati. Gli arrestati rischiano ora una condanna fino ai dieci anni di reclusione.



Commenti CAGLIARI - Nella giornata dell'8 agosto, il personale del Nucleo Investigativo del Corpo Forestale dell'Ispettorato di Cagliari, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di due persone di Villamar, ritenute responsabili d'incendio boschivo doloso.