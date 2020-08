Red 16:36 Elezioni Senato: Pd e M5s puntano su Corda Il presidente dell´Ordine degli ingegneri di Sassari sarà il candidato delle forze di Governo nelle Elezioni suplettive per il Collegio nord Sardegna del Senato della Repubblica, che si sono rese necessarie dopo il decesso della senatrice pentastellata Vittoria Bogo Deledda







Le votazioni si sono rese necessarie dopo il decesso della senatrice pentastellata Vittoria Bogo Deledda. Per la Maggioranza, queste elezioni sono molto importanti anche dal punto di vista meramente aritmetico, visto i numeri risicati a Palazzo Madama. Commenti SASSARI – Partito democratico e Movimento 5 stelle puntano su Lorenzo Corda. Il presidente dell'Ordine degli ingegneri di Sassari, originario di Banari, sarà il candidato delle forze di Governo nelle Elezioni supplettive per il Collegio nord Sardegna del Senato della Repubblica.Le votazioni si sono rese necessarie dopo il decesso della senatrice pentastellata Vittoria Bogo Deledda. Per la Maggioranza, queste elezioni sono molto importanti anche dal punto di vista meramente aritmetico, visto i numeri risicati a Palazzo Madama.