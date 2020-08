Cor 12:40 L´opera di Tonino Alfonso in Piazza Sulis C´è il via libera ufficiale della Giunta algherese guidata da Mario Conoci e la firma della convenzione col poliedrico artista algherese. L´installazione contro i femminicidi sarà posizionata nel centro di Alghero, nell'aiuola di Piazza Sulis



nella foto), che presto sarà installata nella centralissima Piazza Sulis ad Alghero, proprio all'interno dell'aiuola che delimita la strada. C'è il via libera definitivo della Giunta algherese guidata da Mario Conoci e la firma della convenzione per la donazione al Comune di Alghero dell'opera d'arte del valore simbolico di circa 10mila euro. Si tratta di una scultura realizzata in creta e resina, alta circa 130cm, contro ogni forma di femminicidio. Con la convenzione, l'Amministrazione valuta rilevante poter disporre dell'opera, s'impegna a garantirle adeguata visibilità e ad apporvi una targa descrittiva, così da renderla fruibile all'intera cittadinanza. Tonino Alfonso, vulcanico artista di casa in Riviera del corallo, aveva già installato un'opera simile qualche anno fa nella piazza centrale di Olmedo.