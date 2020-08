Cor 16:53 Bono, si riqualifica l´ex carcere Grazie al finanziamento il Comune di Bono potrà ora procedere con l’espletamento delle pratiche relative al completamento dell’ex carcere per metterlo a disposizione dei Vigili del Fuoco e restituirlo alla Comunità



Commenti BONO - Rientra tra i finanziamenti da destinare alla realizzazione di incompiute l’intervento di riqualificazione dell’ex carcere di Bono, da destinare a distaccamento operativo dei Vigili del Fuoco. Il sito, che fa parte dell’elenco di opere oggetto della rimodulazione di risorse del Piano regionale delle Infrastrutture di recente approvazione da parte della Giunta regionale, verrà riqualificato grazie a un finanziamento di 700mila euro e rientra tra le incompiute di pertinenza comunale. «Dotare i territori di infrastrutture efficienti è la risposta più adeguata che possiamo dare ai territori - spiega l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia - Seguendo questo principio, in linea con le esigenze di modernizzazione dei piccoli e grandi Comuni, abbiamo impresso una importante accelerata sul fronte della realizzazione delle incompiute. Stiamo agendo - continua Frongia - di concerto con gli Enti locali, andando a individuare le opere più utili alle Comunità ma non ancora fruibili a causa di una serie di ritardi cristallizzati nel tempo. Intervenire a sostegno dei Comuni, come nel caso di Bono, è il modo più concreto che abbiamo per rispondere alle esigenze dei cittadini sardi e per contribuire alla ripresa economica della Sardegna».