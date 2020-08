Red 10:19 Oncologico: chiesta fusione UniCa-Aou Cagliari «E´ necessaria per mettere in sicurezza per il presente e per il futuro il sistema regionale della sanità e dare sbocco professionale alle laureate e ai laureati in Medicina e chirurgia sardi», spiega il rettore dell´Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo







Questo ha fatto sì che nelle scuole di specializzazione dell’Università di Cagliari quest’anno saranno iscrivibili 481 laureate e laureati in Medicina, al posto dei 259 dell’anno passato. Il Ministero garantirà la copertura di 227 posti grazie a contratti di formazione specialistica ministeriali nazionali e la Regione garantirà la copertura di 121 posti grazie a contratti di formazione specialistica regionale riservati a residenti in Sardegna. Quindi, 348 laureati potranno accedere quest’anno alle scuole di specializzazione dell’Università di Cagliari, 195 in più dell’anno passato, «grazie anche allo sforzo della Giunta e del Consiglio regionale, che hanno aumentato il numero delle borse in modo consistente»¸ sottolinea il rettore Maria Del Zompo. «Ora obiettivo dell’Università di Cagliari e di tutte le istituzioni sarde – rimarca il presidente della Facoltà di Medicina e chirurgia Gabriele Finco - dovrebbe essere garantire anche per i prossimi anni tali livelli di formazione specialistica, in grado di assicurare alla Sardegna un’autonomia professionale medica nelle sue strutture sanitarie. Per fare questo risulterà fondamentale dimostrare che i medici specializzandi saranno formati adeguatamente sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico-assistenziale». Tutto ciò prevede la presenza nelle Scuole di adeguati volumi di prestazioni sanitarie, che fino a ieri l’Agenas aveva determinato in modo molto severo e stringente, a carico soprattutto della sede universitaria delle scuole (nel caso di Cagliari, si fa riferimento all’Azienda ospedaliero-universitario). Ciò che mancava fino a ieri alle scuole di specializzazione dell’Ateneo cagliaritano era proprio questo: il numero richiesto di prestazioni cliniche assistenziali. Mentre non c'era, e non ci sarà nel prossimo futuro, alcuna problematica riguardo la qualità didattica e scientifica dei docenti che afferiscono e gestiscono le singole scuole.



«Il detto dice “avimmo passato a nuttata” anche quest’anno, ma ciò non può trovarci impreparati nella prossima tornata di accreditamento ministeriale delle scuole, che dovrebbe avvenire nel marzo 2021 - aggiunge Finco - Dovremo rivedere il significato che la Sardegna dà alla sua Facoltà di Medicina e chirurgia più grande e completa e, soprattutto, al suo ruolo di formazione dei sanitari, cercando di razionalizzare al meglio il sistema sanitario e in particolare quello ospedaliero cagliaritano». «La richiesta della fusione dell’Oncologico come parte integrante della Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari va in questa direzione – chiarisce Del Zompo - Mettere in sicurezza per il presente e per il futuro il sistema regionale della sanità e dare sbocco professionale alle laureate e ai laureati in Medicina e chirurgia sardi, permettendo loro di dare un contributo fondamentale e imprescindibile alla cura dei pazienti della nostra regione. Sono convinta che il mondo politico sardo saprà dare una risposta esaustiva a questo grido di allarme e richiesta di aiuto».



