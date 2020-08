Red 20:13 Palo pericolante in Via Canepa La segnalazione arriva dal dirigente del Circolo Sassari Audax di Fratelli d´Italia e responsabile dello Spazio identitario Domus turritana Manlio Mesina, che ha raccolto l´allarme lanciato da alcuni residenti del quartiere sassarese







SASSARI - «Da qualche giorno, nella Via Luigi Canepa, con precisione nell'incrocio con Via Michelangelo Buonarroti, è presente un palo della segnaletica verticale caduto e adagiato ad un albero. Palo che mette in pericolo e a rischio la sicurezza della strada e l'incolumità dei pedoni che quotidianamente transitano e passeggiano nella via in questione».La segnalazione arriva dal dirigente del Circolo Sassari Audax di Fratelli d'Italia e responsabile dello Spazio identitario Domus turritana Manlio Mesina, che ha raccolto l'allarme lanciato da alcuni residenti del quartiere sassarese del Sacro Cuore (Monte Rosello). «Come Fratelli d'Italia Sassari Audax e Spazio identitario Domus turritana – conclude Mesina - chiediamo celermente l'intervento dell'Assessorato competente, in modo che venga ripristinata e messa in sicurezza la segnaletica stradale».