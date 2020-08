Red 14:31 Mirtò fa festa in sicurezza Da lunedì a venerdì, l’evento dell’estate. Sapori, cultura, archeologia, musica, spettacoli ed artigianato in un format itinerante per le vie e le piazze di Olbia. Si ballerà con Ritmò: concerti di Marras, Bertas, Cordas et Cannas, con la grande sorpresa dei Collage in una data a settembre







«Questo è un anno particolare, per tanti motivi, ma per noi diventerà speciale, con Mirtò che si divide in due, diventando Ritmò per la parte musicale – spiega Nicola Mancini, ideatore di Mirtò, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è svolta ieri mattina (venerdì), nella sala della Biblioteca civica Simpliciana di Olbia - In questi anni è cresciuta l’attenzione per questa manifestazione, grazie al sostegno di partner e sponsor. Voglio ringraziare il Comune di Olbia, con le assessore Serra e Pinducciu, per averci creduto, al contrario dell’Assessorato regionale, che ci ha privati di un contributo di 30mila euro».



Mirtò si farà ed avrà un programma di primissimo livello, all’insegna della tradizione e dell’innovazione. «Partiamo con entusiasmo, anche se questa edizione di Mirtò è stata a rischio – spiega l'assessore comunale alla Cultura Sabrina Serra - Abbiamo deciso di dare il via libera al Festival sapendo dell’attenzione che lo staff di Mirtò metterà sul fronte della sicurezza. C’è un piano certificato e personale qualificato che si occuperà di far rispettare le norme sul distanziamento e i divieti di assembramento. Vigileranno sui percorsi e nei luoghi degli eventi durante il Festival».



