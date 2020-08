Cor 11:03 Balenottera all’Asinara: immagini Eccezionale avvistamento nel Parco Nazionale dell’Asinara. Si tratta del secondo animale del pianeta per dimensioni, dopo la balenottera azzurra. In questo caso la lunghezza della Balenottera è di circa 18 metri







Si tratta del secondo animale del pianeta per dimensioni, dopo la balenottera azzurra. In questo caso la lunghezza della Balenottera è di circa 18 metri. Durante l’osservazione dell’animale, le ricercatrici di Crama, Roberta Pitzoi e Donatella Decandia, alla raccolta dei dati visivi, hanno anche effettuato la raccolta dei dati audio.



Seguirà adesso una verifica con l'Istituto Tethys, che da oltre 30 anni si occupa delle balenottere del Mediterraneo ed ha il catalogo più completo, per osservare se l'animale sia stato già censito e per ottenere quante più informazioni possibili per la banca dati delle osservazioni dei cetacei del Parco Nazionale dell’Asinara. Questo avvistamento è un ulteriore prova dell’importanza del Santuario dei cetacei, come area di presenza di questi straordinari animali, che ha come limite meridionale proprio le acque dell’Asinara e di Capo Falcone. Commenti STINTINO - Eccezionale avvistamento fatto dal team dell'associazione Crama (Centro Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara) nella giornata di giovedì durante le attività di monitoraggio sui cetacei che vengono svolte nell’area marina protetta: è stata osservata una Balenottera comune (Balaenoptera physalus). La zona è quella compresa tra Punta Preda Bianca e Capo Falcone,Si tratta del secondo animale del pianeta per dimensioni, dopo la balenottera azzurra. In questo caso la lunghezza della Balenottera è di circa 18 metri. Durante l’osservazione dell’animale, le ricercatrici di Crama, Roberta Pitzoi e Donatella Decandia, alla raccolta dei dati visivi, hanno anche effettuato la raccolta dei dati audio.Seguirà adesso una verifica con l'Istituto Tethys, che da oltre 30 anni si occupa delle balenottere del Mediterraneo ed ha il catalogo più completo, per osservare se l'animale sia stato già censito e per ottenere quante più informazioni possibili per la banca dati delle osservazioni dei cetacei del Parco Nazionale dell’Asinara. Questo avvistamento è un ulteriore prova dell’importanza del Santuario dei cetacei, come area di presenza di questi straordinari animali, che ha come limite meridionale proprio le acque dell’Asinara e di Capo Falcone.