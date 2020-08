Red 22:10 «Sostenere Doria per mandare a casa questo Governo» Questa la mission per i rappresentanti di Fratelli d´Italia Christian Mulas (capogruppo consiliare ad Alghero), Marco Di Gangi (assessore comunale al Turismo, cultura e affari generali) e Alessandro Cocco (coordinatore del locale circolo del partito)







Il 54enne ortopedico e docente universitario, spiegano gli esponenti di FdI, «è un professionista serio e un uomo di valori, il cui nome è stato espresso dall’intera coalizione di Centrodestra. Carlo Doria è il candidato ideale, in grado di rappresentare più che degnamente in Senato il nostro territorio e le sue istanze. Giorgia Meloni e tutti i rappresentanti territoriali del partito daranno il proprio contributo a questa campagna elettorale».



«L’appuntamento elettorale del 20 e del 21 settembre è fondamentale tanto per la Sardegna quanto per l'Italia. Questa tornata elettorale vede noi di Fratelli d’Italia in prima linea: è fondamentale votare per eleggere un candidato in grado di rappresentare il nord Sardegna e i valori di libertà e, soprattutto, insidiare la maggioranza di questo Governo. Le prossime settimane saranno fondamentali: ospiteremo Doria per incontrarlo insieme agli iscritti, ai simpatizzanti e a tutti gli amici a cui chiederemo di aiutarci, per portare avanti programmi e idee e dare ancora più spinta al lavoro fin qui svolto dalla nostra coalizione», concludono Mulas, Di Gangi e Cocco.



