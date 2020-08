Cor 15:55 Centro Democratico, nuovi vertici a Sassari e Alghero I due direttivi si impegneranno a collaborare in sinergia tra loro, nello sviluppo di progetti e iniziative, volte alla crescita e al benessere delle due città



I due direttivi si impegneranno a collaborare in sinergia tra loro, nello sviluppo di progetti e iniziative, volte alla crescita e al benessere delle due città. «Lavoriamo per essere sempre più presenti e vicini alle esigenze dei cittadini sull’Isola e per rendere più competitivo lo schieramento di centrosinistra in cui siamo collocati da sempre – dichiara il coordinatore regionale di Cd Alessio Marotto – A Sassari e ad Alghero siamo convinti di aver individuato le persone giuste: a loro vanno i migliori auguri di buon lavoro anche in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali». Commenti ALGHERO - Il Centro Democratico si rinnova. Si è appena costituito il Direttivo del Centro Democratico delle città di Alghero e Sassari, con volti e professionalità nuove. Per Sassari la figura di coordinatore verrà svolta dalla dott.ssa Antonella Vandi, mentre quella di vice coordinatrice dall'avv. Cassazionista Sabina Useli, la quale già rivestì il ruolo di coordinatrice del partito nel 2014. Per la città di Alghero l'opera di coordinatore verrà svolta dal dott. Alessandro Solinas (), mentre quella di vice coordinatrice dall'avv. Angela Casu.I due direttivi si impegneranno a collaborare in sinergia tra loro, nello sviluppo di progetti e iniziative, volte alla crescita e al benessere delle due città. «Lavoriamo per essere sempre più presenti e vicini alle esigenze dei cittadini sull’Isola e per rendere più competitivo lo schieramento di centrosinistra in cui siamo collocati da sempre – dichiara il coordinatore regionale di Cd Alessio Marotto – A Sassari e ad Alghero siamo convinti di aver individuato le persone giuste: a loro vanno i migliori auguri di buon lavoro anche in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali».