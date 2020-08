Cor 16:49 Cagliari: incendio in paninoteca I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio odierno per l’incendio di una paninoteca a Cagliari in Piazza San Rocco







Nella foto: l'intervento dei vigili del fuoco a Cagliari Commenti CAGLIARI - I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio odierno (venerdì) per l’incendio di una paninoteca a Cagliari in Piazza San Rocco, proprio difronte al mercato di San Benedetto. La squadra arrivata sul posto ha individuato prontamente l’incendio causato da un cortocircuito: evacuato il locale invaso dal fumo, la situazione è tornata sotto controllo. Ad opera dei vigili l'intera messa in sicurezza della zona.Nella foto: l'intervento dei vigili del fuoco a Cagliari