Turista infortunata: soccorso a Bosa

BOSA – Nel primo pomeriggio di oggi (venerdì), la Guardia costiera di Bosa, coordinata dal tenente di Vascello Fabrizio Frascella, in cooperazione con il locale Comitato della Croce rossa, ha portato a termine un'operazione di soccorso a favore di una 50enne turista, che si è distorta una caviglia, sulla spiaggia di Compultittu, nel territorio comunale di Bosa. Alle 15.10, una telefonata ha allertato la Sala Operativa della Guardia costiera, sulla presenza di una donna infortunatasi ad una caviglia.



Pronta l’uscita di una pattuglia radiomobile e di un mezzo navale, del locale Comitato della Croce rossa, con a bordo operatori Opsa, in quanto risultava complicato il trasferimento via terra della malcapitata. Una volta che il mezzo navale di soccorso è giunto sul posto, il personale della Croce rossa, con i militari giunti sul posto via terra, ha provveduto ad immobilizzare l'infortunata sul gommone per il successivo trasferimento nel porto di Bosa. Giunti in porto, l'infortunata è stata assistita e, dopo le prime cure del caso, è stata trasferita con un’autoambulanza all'Ospedale civile “A.G.Mastino” di Bosa.