Reati on-line: tre denunciati a Ozieri

OZIERI - Continua l’attività della Polizia di Stato contro i reati informatici, che nei giorni scorsi ha portato alla denuncia di tre persone per truffa e riciclaggio. La prima vicenda vede vittima un minorenne che, nel tentativo di acquistare un smartphone di ultima generazione su internet, è stato truffato da un sedicente venditore il quale, dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, inviando anche foto del prodotto, codici identificativi e documenti personali, ha carpito la somma pattuita per poi scomparire nel nulla.



L’attività d’indagine ha permesso ai poliziotti del Commissariato di Ozieri di pervenire all’individuazione dei responsabile del fatto, identificati in una coppia residente in una regione del centro Italia. La seconda vicenda vede sfortunato protagonista un imprenditore locale, che accede ad una piattaforma internet per l’acquisto di un motore per un veicolo di lavoro, che dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, viene convinto dal venditore all’invio della somma, quantificata in un migliaio di euro, per la spedizione del bene.



Anche in questo caso l’oggetto acquistato non verrà mai recapitato all’acquirente. L’attività investigativa ha permesso agli agenti del Commissariato di Ozieri di raccogliere elementi ritenuti sufficienti per denunciare in stato di libertà un 40enne campano, con precedenti specifici, per il reato di riciclaggio.