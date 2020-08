Red 21:08 Foxi Manna: Carabinieri sgomberano area camper abusiva Ieri mattina, i militari della Stazione di Tertenia, coadiuvati da alcuni dipendenti del Comune costiero e dal personale del servizio di igiene pubblica dell’Asl di Lanusei, hanno dato attuazione ad un’ordinanza sindacale di immediata interruzione dell’attività di sosta all’interno di un’area camper ubicata in località Foxi Manna, con contestuale sgombero di tutte le persone e le attrezzature presenti in loco



TERTENIA – Ieri mattina (venerdì), i Carabinieri della Stazione di Tertenia, coadiuvati da alcuni dipendenti del Comune costiero e dal personale del servizio di igiene pubblica dell’Asl di Lanusei, hanno dato attuazione ad un’ordinanza sindacale di immediata interruzione dell’attività di sosta all’interno di un’area camper ubicata in località Foxi Manna, con contestuale sgombero di tutte le persone e le attrezzature presenti in loco. L’ordinanza, emessa per contingenti ed urgenti motivi igienico-sanitari, si pone a conclusione di diversi sopralluoghi effettuati nell’area camper da parte dei militari e da parte del Comune, che avevano evidenziato come l’area ricettiva era «sprovvista di servizi igienici adeguati e scarichi reflui idonei ad ospitare camperisti e villeggianti».



Inoltre, all’atto del controllo, i Carabinieri hanno appurato che il gestore dell’area camper «ometteva di registrare telematicamente alla Questura di Nuoro i nominativi delle persone che soggiornavano presso l’area in questione». Le operazioni si concludevano con lo sgombero di trentuno camper in sosta e con l’avvio delle procedure di rimozione dei quadri elettrici delle colonnine presenti in prossimità delle piazzole di sosta.