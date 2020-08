Red 18:03 Alghero: proroga termini iscrizioni mensa e scuolabus Per l’anno scolastico 2020 -2021, fino a martedì 8 settembre, ad Alghero sarà possibile iscriversi on-line al servizio mensa scolastico e al servizio scuolabus







Inoltre, fino alla stessa data, sarà possibile attivare l’iscrizione on-line del proprio figlio al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/21, accedendo al sito “Intranet” del Comune di Alghero. Per prima cosa, sarà necessario inviare una e-mail all'indirizzo web scuolabus@comune.alghero.ss.it la richiesta di “codice utente e password” (nel caso in cui non si abbiano disponibili gli stessi dati dello scorso anno) e la richiesta della quota di pagamento del contributo da versare. Il genitore riceverà successivamente, sempre via e-mail, i dati richiesti e le altre indicazioni utili per l’iscrizione e per il contributo economico da versare per l’anno scolastico 2020/2021.



A partire dall'8 settembre, se si è in regola con il pagamento del contributo 2019/20 e dopo aver versato la prima quota o l’intera annualità del contributo servizio trasporto scolastico 2020/21, gli utenti riceveranno per e-mail e in formato Pdf l’apposito tesserino di viaggio. Il versamento dovrà essere effettuato con il PagoPa o, in alternativa, con bollettino al c/c 1003826342 intestato a Comune di Alghero-Servizio Tesoreria, causale: servizio scuolabus 2020/21, con nome del bambino, scuola e classe. Commenti ALGHERO - Per l’anno scolastico 2020 -2021, fino a martedì 8 settembre, ad Alghero sarà possibile iscriversi on-line al servizio mensa. L'iscrizione potrà essere attivata compilando l’apposito modello riportato nella home-page del “Portale dei genitori”, sul sito internet EticaSoluzioni. Per il rinnovo o per una nuova iscrizione è necessario utilizzare “Google” o “Crome” e non “Internet Explorer” (che non consente l'invio degli allegati).Inoltre, fino alla stessa data, sarà possibile attivare l’iscrizione on-line del proprio figlio al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/21, accedendo al sito “Intranet” del Comune di Alghero. Per prima cosa, sarà necessario inviare una e-mail all'indirizzo web scuolabus@comune.alghero.ss.it la richiesta di “codice utente e password” (nel caso in cui non si abbiano disponibili gli stessi dati dello scorso anno) e la richiesta della quota di pagamento del contributo da versare. Il genitore riceverà successivamente, sempre via e-mail, i dati richiesti e le altre indicazioni utili per l’iscrizione e per il contributo economico da versare per l’anno scolastico 2020/2021.A partire dall'8 settembre, se si è in regola con il pagamento del contributo 2019/20 e dopo aver versato la prima quota o l’intera annualità del contributo servizio trasporto scolastico 2020/21, gli utenti riceveranno per e-mail e in formato Pdf l’apposito tesserino di viaggio. Il versamento dovrà essere effettuato con il PagoPa o, in alternativa, con bollettino al c/c 1003826342 intestato a Comune di Alghero-Servizio Tesoreria, causale: servizio scuolabus 2020/21, con nome del bambino, scuola e classe.