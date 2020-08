Cor 20:46 Tragedia in Piazza Civica: donna precipita dall´ultimo piano Aperte tutte le ipotesi. Una donna è precipitata dall´ultimo piano di una palazzina che si affaccia sul Forte della Maddalena, in Piazza Civica ad Alghero. Il volo di una decina di metri, per l'80enne non c´è stato niente da fare



ALGHERO - Tragedia nel "salotto buono" della città di Alghero, nella centralissima Piazza Civica. Nella serata di oggi (lunedì), poco dopo le ore 18 quando la zona è già frequentata da numerosi turisti, per cause non ancora chiarite, una donna di 80 anni è precipitata dall'ultimo piano di una palazzina che si affaccia sul Forte della Maddalena. Immediato l'intervento sul posto dei Carabinieri e del personale medico del 118, che hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le forze dell'ordine non escludo ancora alcuna ipotesi.



* articolo in aggiornamento