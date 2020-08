Red 23:26 Ugl: «certezze per i genitori» «Il congedo parentale straordinario per il Covid-19e i bonus baby-sitter sono ormai giunti al termine. Infatti. l’ultima scadenza era stata prefissata per il 31 agosto dal decreto “Cura Italia”, ma non è ancora certo un effettivo rinnovo per tutta la durata dell’emergenza», spiega la sindacalista sarda Alessandra Serra







Nella foto: la sindacalista Alessandra Serra Commenti NUORO - «I genitori chiedono certezze per il rientro a scuola dei loro figli». A dichiararlo è la sindacalista sarda dell'Ugl Alessandra Serra. «Il congedo parentale straordinario per il Covid-19e i bonus baby-sitter sono ormai giunti al termine. Infatti. l’ultima scadenza era stata prefissata per il 31 agosto dal decreto “Cura Italia”, ma non è ancora certo un effettivo rinnovo per tutta la durata dell’emergenza», prosegue Serra.«Per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori - continua la sindacalista - sarà un vero problema quando, all’improvviso, i propri figli dovranno rimanere a casa anche per un banale sintomo influenzale o nei casi più gravi dover fare la quarantena in caso di positività al Covid-19 anche di un alunno dello stesso istituto. Per questi motivi, i genitori dovrebbero avere al più presto garanzie da parte dello Stato, per la ripresa in serenità dell’anno scolastico, anche se si dovesse ricorrere alla didattica a distanza, che necessita obbligatoriamente la presenza di un genitore in casa».Nella foto: la sindacalista Alessandra Serra