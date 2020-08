Red 17:22 Nave in fiamme: in salvo 17 persone Articolata operazione di soccorso e salvataggio in mare da parte della Guardia costiera di Olbia, per una nave da diporto, battente bandiera delle Isole Cayman, in fiamme e con a bordo diciassette persone al largo di Capo Comino



OLBIA - Alle 6 di oggi (martedì), la Sala Operativa del 16esimo Mrsc della Direzione marittima di Olbia ha ricevuto un messaggio di emergenza “Distress”, segnalante la nave da diporto “Lady Mm” in serie difficoltà a circa 50miglia al largo di Capo Comino. Si tratta di una grande nave da diporto, di circa 50metri, battente bandiera Isole Cayman, partita da Capri e diretta a Porto Cervo, con a bordo diciassette persone (nove componenti l’equipaggio e otto passeggeri di nazionalità kazaka).



Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi della Guardia costiera, Coordinati dal capitano di Vascello Maurizio Trogu: sul punto indicato, due motovedette Sar veloci, mentre da Decimomannu è partito un elicottero della Guardia costiera. Mentre i mezzi di soccorso giungevano in zona, all’orizzonte si scorgeva del fumo e successivamente il fuoco che prendeva a divampare a bordo. Giunti in prossimità dell’imbarcazione, i militari hanno avvistato una zattera di salvataggio, ma degli occuparti nessuna traccia.



Mentre, in mare continuavano le ricerche, attorno alle 11, Porto Cervo radio ha informato la Sala Operativa della Guardia costiera che gli occuparti della Lady Mm avevano comunicato al centro radio di aver abbandonato la nave, di stare bene e di dirigersi verso la costa sarda a bordo di un tender a motore. Gli stessi sono stati monitorati costantemente, intercettati e scortati in porto a Siniscola, dove la Guardia costiera, con il personale medico del 118, ha prestato la prima assistenza ai naufraghi. Sono in corso gli accertamenti per accertare le cause dell’evento.