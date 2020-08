Cor 17:40 Casellati, vacanze algheresi per la presidente E´ ormai una habitué della Riviera del corallo. Già nell´estate del 2018 aveva trascorso lunghe settimane di relax nella città di Alghero. Ieri tappa dal parrucchiere



ALGHERO - Nonostante la strana estate contrassegnata dal Covid-19, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati (nella foto), è in questi giorni in vacanza in Sardegna, più precisamente ad Alghero. Top secret la residenza che la ospita, così come il programma della permanenza nell'Isola. Qualche giorno di pausa, lontana dai palazzi romani e dalle Camere del Parlamento.



Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe infatti solo di qualche giorno di relax. Quel che pare ormai certo è il suo amore per la Riviera del corallo, tanto da renderla quasi una habitué della cittadina sulla costa occidentale dell'isola.



Già nell'estate del 2018 la presidente del Senato aveva infatti trascorso lunghe settimane di vacanza nella città di Alghero. Nella giornata di ieri (lunedì) non poteva passare inosservata la sua presenza da un noto parrucchiere della città. Accompagnata dall'imponente servizio di scorta, ha fatto una breve tappa all'interno del salone di acconciature per poi sfilare via con l'auto di ordinanza. Top secret anche la data del rientro a Roma.