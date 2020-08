Red 21:28 Elezioni: Carlo Doria si presenta ad Alghero Domani sera, la coalizione di Centrodestra civica e sardista presenterà alla città il candidato per le Elezioni suplettive al Senato della Repubblica. La presentazione si terrà nella sala del Quartè Sayal







Nella foto: Carlo Doria Commenti ALGHERO - Domani, giovedì 27 agosto, alle 19, la coalizione di Centrodestra civica e sardista presenterà alla città il candidato per le Elezioni suplettive al Senato della Repubblica Carlo Doria. La presentazione si terrà nella sala del Quartè Sayal, in Via Garibaldi 87. Il candidato alle prossime elezioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre è sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Riformatori, Partito sardo d'Azione, Sardegna 20 Venti, Udc cambiamo!.Nella foto: Carlo Doria