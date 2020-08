Red 21:18 Aggressione in campeggio: denunciati due turisti I Carabinieri della Stazione di Tortolì, con i colleghi della Sezione Radiomobile di Lanusei, dopo una rapida attività d’indagine, grazie a diverse testimonianze e la visione di numerose telecamere e perquisizioni, hanno denunciato due turisti di Quartu Sant’Elena, già noti alle Forze dell’ordine, per percosse, lesioni personali e omissione di soccorso



TORTOLI' - I Carabinieri della Stazione di Tortolì, con i colleghi della Sezione Radiomobile di Lanusei, dopo una rapida attività d’indagine, grazie a diverse testimonianze e la visione di numerose telecamere e perquisizioni, hanno denunciato due turisti di Quartu Sant’Elena, già noti alle Forze dell’ordine, per percosse, lesioni personali e omissione di soccorso. I due fratelli, per futili motivi, hanno più volte colpito il portiere notturno cagionandogli lesioni personali per trenta giorni, e percosso il manutentore, colpendolo con pugni alla tempia. Nel corso dei servizi, erano già stati monitorati e trovati sempre dai Carabinieri in possesso di marijuana ed hashish.