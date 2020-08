Cor 10:29 «Doria si dimetta dall’Unità di crisi» Non si placa l´onda delle polemiche intorno alle dichiarazioni del candidato alle suppletive del Senato nel collegio di Sassari. Così anche da Alghero arriva la richiesta di dimissioni immediate dall´Unità di crisi regionale sul Covid. Opposizione sempre più compatta







Lo sottolineano, compatti, tutti i consiglieri comunali di opposizione ad Alghero. «La situazione è talmente seria e preoccupante che veramente non si può neppure provare a ironizzare sulle dichiarazioni di Doria, mentre crediamo sia doveroso chiederne subito le dimissioni dall’Unità di crisi regionale. Le sue non dimissioni sarebbero, infatti, l’ennesima plastica dimostrazione della faciloneria con la quale la regione Sardegna abbia gestito questa fase, con assessori che parlavano di fare turismo in Sardegna senza alcun bisogno di precauzioni e con ordinanze dove si prescriveva il ballo a 2 metri di distanza».



