Riapertura al prestito della Biblioteca Misericordia La biblioteca sarà aperta al pubblico dal 31 agosto il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 17 alle 19.30. Gli utenti non potranno accedere agli spazi interni della sede, pertanto il servizio di prestiti e restituzioni avverrà attraverso una delle finestre che si affacciano su Via Giovanni XXIII 66







Le bibliotecarie, come durante il normale svolgimento delle attività, saranno disponibili a seguire gli utenti nella scelta del materiale da prendere in prestito. Tuttavia, per garantire un servizio più rapido e di evitare che si creino assembramenti, è preferibile recarsi nella struttura dopo aver già svolto la ricerca del documento desiderato sul catalogo on-line, consultabile nel sito internet dedicato.



Gli utenti devono presentarsi muniti di mascherina. Per ulteriori informazioni, si possono contattare le bibliotecarie telefonando al numero 333/6639510, attivo durante gli orari di apertura della biblioteca, mandando un messaggio alle pagine Facebook e Instagram della Biblioteca Fraternita della Misericordia di Alghero, oppure inviando una e-mail all'indirizzo web bibliomisalghero@libero.it.