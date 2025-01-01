S.A. 20:25 Aou: laboratorio analisi chiusure di Ferragosto Nelle giornate del 14 e 16 agosto resterà chiuso all’utenza esterna. Da lunedì 18 agosto il laboratorio sarà aperto regolarmente



SASSARI – Il laboratorio analisi del Palazzo Rosa in via Monte Grappa comunica che nelle giornate del 14 e 16 agosto resterà chiuso all’utenza esterna. I cittadini potranno continuare a prenotare gli esami, come di consueto, via mail prenotaesami.lab@aouss.it o telefonando al numero 079/2644560, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13. Da lunedì 18 agosto il laboratorio sarà aperto regolarmente. Si ricorda, infine, per quanto riguarda il servizio di pagamento ticket, che gli sportelli della Stecca bianca e quelli del Palazzo Rosa il 14 agosto osserveranno la chiusura anticipata alle ore 13. Venerdì 16 agosto, invece, il servizio sarà sospeso per l’intera giornata.