Alguer.itnotiziesassariSaluteServizi › Aou: laboratorio analisi chiusure di Ferragosto
S.A. 20:25
Aou: laboratorio analisi chiusure di Ferragosto
Nelle giornate del 14 e 16 agosto resterà chiuso all’utenza esterna. Da lunedì 18 agosto il laboratorio sarà aperto regolarmente
Aou: laboratorio analisi chiusure di Ferragosto

SASSARI – Il laboratorio analisi del Palazzo Rosa in via Monte Grappa comunica che nelle giornate del 14 e 16 agosto resterà chiuso all’utenza esterna. I cittadini potranno continuare a prenotare gli esami, come di consueto, via mail prenotaesami.lab@aouss.it o telefonando al numero 079/2644560, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13. Da lunedì 18 agosto il laboratorio sarà aperto regolarmente. Si ricorda, infine, per quanto riguarda il servizio di pagamento ticket, che gli sportelli della Stecca bianca e quelli del Palazzo Rosa il 14 agosto osserveranno la chiusura anticipata alle ore 13. Venerdì 16 agosto, invece, il servizio sarà sospeso per l’intera giornata.
13 agosto
Bando fotovoltaico: incentivi ai privati
13 agosto
«Parco Tarragona angolo della vergogna»
13 agosto
SuperEnalotto: ad Alghero un 5 da 15mila euro



