Aou Sassari, cassa ticket: gli orari di agosto La variazione per il periodo dal 2 al 31 agosto riguarda sia la sede della Stecca Bianca, sia quella del Palazzo Rosa



SASSARI - Nel mese di agosto cambiano gli orari degli sportelli cassa ticket dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Una variazione che riguarda sia la sede della Stecca Bianca, in viale San Pietro, sia quella del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa. Alla Stecca Bianca, gli sportelli restano aperti dal lunedì al venerdì con orario continuato: dalle 7:30 alle 17. Il sabato sono chiusi. Unica eccezione: mercoledì 14 agosto, chiusura anticipata alle 13. Venerdì 16 agosto, invece, il servizio sarà sospeso per l’intera giornata. Al Palazzo Rosa, invece, gli sportelli sono attivi sempre dal lunedì al venerdì, ma solo al mattino: dalle 7:30 alle 13:30. Il sabato sono aperti dalle 7:30 alle 13. Anche qui, il 14 agosto chiusura anticipata alle 13, mentre il 16 agosto saranno chiusi. Chi preferisce evitare file o ha difficoltà a recarsi di persona può scegliere altre modalità di pagamento.