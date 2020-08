Red 20:04 Venti di fuoco sull´Isola Oggi, sono stati venti gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Posada, di Escalaplano e di Bonorva



CAGLIARI – Oggi (venerdì), sono stati venti gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Posada, di Escalaplano e di Bonorva.



Il primo rogo è divampato, nell'agro di Posada, in località Fontana, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre di Forestas dei cantieri di Torpè e di Siniscola e una dei Vigili del fuoco di Siniscola. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di incolti e una minima parte di oliveto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.50.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Escalaplano, in località Riu Flumineddu, dove sono intervenuti due elicotteri (uno leggero e un Super Puma) provenienti dalle basi di Fenosu e Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Escalaplano, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre di Forestas dei cantieri di Escalaplano. Le fiamme hanno percorso circa 1500metri quadri in rimboschimento di conifere. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.40. Il Nucleo investigativo ripartimentale di Cagliari ha attivato le indagini di rito per probabile causa dolosa.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Bonorva, in località Furros, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bonorva, coadiuvata dal personale eliportato, da quattro squadre di Forestas dei cantieri di Bonorva, di Pozzomaggiore e di Giave-Cossoine e una dei Vigili del fuoco di Sassari. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di bosco di roverella e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.30.



Nella foto: l'elicottero interviene sull'agro di Escalaplano