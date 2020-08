Budoni: quattro persone denunciate per rapina

21:09 Truffa sms ingannevoli a Sassari Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile della locale Questura hanno segnalato all´Autorità giudiziaria, l’autore di una truffa consumata ai danni di una donna residente in città. A marzo, la signora si era rivolta alla Polizia poiché ignoti truffatori, erano riusciti a ottenere i dati di accesso al suo conto corrente on-line, asportandole 11mila euro

22:12 Fotovoltaico: sei denunce per quattordici truffe Le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’indagine all’esito della quale tre procacciatori d’affari e tre amministratori di due società sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per aver truffato quattordici clienti per un ammontare complessivo di 41.600euro

27/8/2020 Aggressione in campeggio: denunciati due turisti I Carabinieri della Stazione di Tortolì, con i colleghi della Sezione Radiomobile di Lanusei, dopo una rapida attività d’indagine, grazie a diverse testimonianze e la visione di numerose telecamere e perquisizioni, hanno denunciato due turisti di Quartu Sant’Elena, già noti alle Forze dell’ordine, per percosse, lesioni personali e omissione di soccorso

27/8/2020 Festa in villa a Porto Rotondo: denunciate venti persone Numerose le segnalazioni per musica alta e rumori provenienti dalla lussuosa abitazione sono pervenute al 112 intorno alle 4 da parte di alcuni residenti. I presenti erano per la maggior parte italiani, oltre a due lituane e una romena

27/8/2020 Spinelli e sabbia: sequestri in aeroporto Continuano i controlli a contrasto dei traffici illeciti da parte dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio nella Sezione Operativa territoriale di Olbia-Aeroporto “Costa Smeralda”, in collaborazione con i finanzieri del locale Gruppo

23:07 Tortolì: rubano portafoglio al bar I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due uomini per furto in concorso, avvenuto alcuni giorni prima di Ferragosto in un bar del posto dove un giovane cliente aveva perso il portafoglio, sfilatosi accidentalmente dalla tasca