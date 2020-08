Cor 11:45 Via gli anziani dall´ostello, si cerca un hotel Dopo le furibonde proteste degli ultimi anni e le ripetute promesse elettorali, l´Amministrazione tenta il tutto per tutto per spostare gli anziani dall´ex ostello della gioventù di Fertilia. In pubblicazione ad Alghero l´avviso esplorativo per individuare una nuova e più idonea struttura



L’immobile che l’Amministrazione ricerca dovrà trovarsi in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale della comunità e facilitare le visite agli ospiti. Deve avere requisiti logistici, moduli organizzativi e soluzioni fornite atte a soddisfare tutte le esigenze derivanti dalle condizioni personali degli utenti e per consentire loro di acquisire livelli di autonomia. Ambienti climatizzati, condizioni termoigrometriche adeguate in ogni periodo dell’anno, soluzioni architettoniche per garantire la suddivisione degli spazi: sono queste le più importanti requisiti che la struttura in locazione dovrà avere. Commenti ALGHERO - «Una casa migliore, in grado di garantire il pieno rispetto delle norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, per trascorrere adeguatamente il tempo necessario per tornare al rinnovato Centro Anziani di Viale della Resistenza». Così l'amministrazione Conoci annuncia la pubblicazione ad Alghero dell'avviso esplorativo per individuare una nuova e più idonea struttura dove poter spostare gli anziani attualmente ubicati nell'ex ostello della gioventù di Fertilia. Dopo le furibonde proteste che hanno accompagnato gli ultimi anni di Amministrazione Bruno e le ripetute promesse elettorali insomma, la Giunta tenta il tutto per tutto per acquisire un immobile in locazione temporanea da utilizzare fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione deldi Viale della Resistenza.In pubblicazione la delibera di Giunta che dà il via libera alla predisposizione di un avviso pubblico per la ricerca sul mercato immobiliare privato, «ai fini della conoscenza delle eventuali disponibilità di un immobile idoneo o da rendere idoneo con modeste attività di adeguamento». La struttura - sottolineano da Porta Terra - dovrà essere la casa temporanea che permetterà agli ospiti di attendere senza disagi e senza problemi il trasferimento nella nuova residenza. La struttura a cui la Giunta starebbe pensando, non potrà che essere un hotel (o comunque una immobile turistico), e proprio in questa direzione si sarebbero già attivate alcune importanti interlocuzioni al fine di favorire la più ampia partecipazione all'avviso esplorativo.L’immobile che l’Amministrazione ricerca dovrà trovarsi in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale della comunità e facilitare le visite agli ospiti. Deve avere requisiti logistici, moduli organizzativi e soluzioni fornite atte a soddisfare tutte le esigenze derivanti dalle condizioni personali degli utenti e per consentire loro di acquisire livelli di autonomia. Ambienti climatizzati, condizioni termoigrometriche adeguate in ogni periodo dell’anno, soluzioni architettoniche per garantire la suddivisione degli spazi: sono queste le più importanti requisiti che la struttura in locazione dovrà avere.