Residuato bellico brilla a Pozzomaggiore

16:07 Salvamento a mare comunale: prevista proroga Il servizio dei bagnini a Lido e Maria Pia ottiene il plauso della Regione autonoma della Sardegna. Si prevedono ulteriori fondi per la proroga del servizio. Intanto, l´assistenza è stata fondamentale per tranquillizzare una bambina, che si era persa e non ritrovava i genitori in spiaggia