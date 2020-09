Red 21:09 Con Tournèe da bar, la rivoluzione sbarca ad Alghero La rivoluzione del teatro non si ferma neanche nell’estate 2020, segnata dalle difficoltà della ripartenza post Covid-19. Grazie al sostegno della Fondazione Sardegna, della Fondazione Alghero e al patrocinio del Comune di Alghero, l’impresa culturale che sta rivoluzionando il sistema dell´intrattenimento serale italiano, venerdì sbarcherà nella Riviera del corallo per un evento speciale: Otello #Unplugged a Lo Quarter







Otello #Unplugged è una serata colorata, gioiosa, festosa, coinvolgente e con musica dal vivo, per riscoprire la bellezza del teatro e della letteratura, perché questo è il teatro in pieno stile Tournée da bar. Infatti, grazie alla regia di Riccardo Mallus, il cantastorie contemporaneo Palla porta lo spettatore a volare libero nello sconfinato mondo dell'immaginazione, interpreta tutti i personaggi, recita i versi di Shakespeare e subito dopo torna a raccontare la storia rivolgendosi direttamente alla platea. Il classico viene agito, raccontato e illustrato in un turbinio di situazioni e di atmosfere sempre nuove, evocate di volta in volta dal polistrumentista in scena Tiziano Cannas Aghedu, algherese di nascita, ma milanese d'adozione lavorativa. Il repertorio musicale di riferimento è quello delle bande di paese: marce funebri e marce di festa, che accompagnano la fantasia del pubblico durante tutta la storia per arrivare al tragico, e disperatissimo, gran finale.



Lo spettacolo che avrà inizio alle ore 21, sarà ad ingresso libero ed è fortemente consigliata la prenotazione, in modo da poter gestire in sicurezza la coda e modalità di accompagnamento al posto. Per prenotare è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo info@tourneedabar.com. La rivoluzione teatrale di Tournée da bar continua anche oltre la scena con “Shakespeare in tour”, una road fiction tra palco e realtà. Le bellezze della città di Alghero, la sua storia e la sua cultura diventano così protagonisti di questo docufilm insieme ovviamente a curiosità e aneddoti sul Bardo. Commenti ALGHERO - La rivoluzione del teatro non si ferma neanche nell’estate 2020, segnata dalle difficoltà della ripartenza post Covid-19. Grazie al sostegno della Fondazione Sardegna, della Fondazione Alghero e al patrocinio del Comune di Alghero, “Tournée da bar”, l’impresa culturale che sta rivoluzionando il sistema dell'intrattenimento serale italiano, venerdì 4 settembre sbarcherà ad Alghero per un evento speciale: “Otello #Unplugged” a Lo Quarter. Un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria quella di Davide Lorenzo Palla, attore e fondatore della compagnia: portare il teatro, la cultura, l'amore per la letteratura dove le persone meno se l'aspettano. L'obiettivo è chiaro: se il pubblico non va in teatro allora è il teatro a dover andare dal pubblico. In questo periodo storico c'è bisogno di spazi ampi, di distanze interpersonali e di evitare gli assembramenti. E allora, per far teatro nella massima sicurezza possibile si torna sui grandi palcoscenici, in particolare in quello allestito nel patio de Lo Quarter della città catalana di Sardegna.Otello #Unplugged è una serata colorata, gioiosa, festosa, coinvolgente e con musica dal vivo, per riscoprire la bellezza del teatro e della letteratura, perché questo è il teatro in pieno stile Tournée da bar. Infatti, grazie alla regia di Riccardo Mallus, il cantastorie contemporaneo Palla porta lo spettatore a volare libero nello sconfinato mondo dell'immaginazione, interpreta tutti i personaggi, recita i versi di Shakespeare e subito dopo torna a raccontare la storia rivolgendosi direttamente alla platea. Il classico viene agito, raccontato e illustrato in un turbinio di situazioni e di atmosfere sempre nuove, evocate di volta in volta dal polistrumentista in scena Tiziano Cannas Aghedu, algherese di nascita, ma milanese d'adozione lavorativa. Il repertorio musicale di riferimento è quello delle bande di paese: marce funebri e marce di festa, che accompagnano la fantasia del pubblico durante tutta la storia per arrivare al tragico, e disperatissimo, gran finale.Lo spettacolo che avrà inizio alle ore 21, sarà ad ingresso libero ed è fortemente consigliata la prenotazione, in modo da poter gestire in sicurezza la coda e modalità di accompagnamento al posto. Per prenotare è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo info@tourneedabar.com. La rivoluzione teatrale di Tournée da bar continua anche oltre la scena con “Shakespeare in tour”, una road fiction tra palco e realtà. Le bellezze della città di Alghero, la sua storia e la sua cultura diventano così protagonisti di questo docufilm insieme ovviamente a curiosità e aneddoti sul Bardo.