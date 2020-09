Red 12:18 Galtellì: intervento di manutenzione dell´acquedotto L’intervento riguarderà un tratto di condotta in località Punnache nel territorio comunale di Galtellì. Interessati anche i centri abitati di Orosei, Onifai, Irgoli e Loculi







GALTELLI' - Lunedì 7 settembre, le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria sull'acquedotto che alimenta i centri abitati di Onifai, Irgoli, Loculi, Galtellì e Orosei. L'intervento riguarderà un tratto di condotta in località Punnache, nel territorio comunale di Galtellì.Tra le 8 e le 15, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica a Onifai, Irgoli e Loculi. A Orosei, l'erogazione sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi, mentre Galtellì non sarà interessata dall'interruzione.Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi e completare l'intervento nel minor tempo possibile anticipando la riapertura dell'erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa al numero verde 800/022040, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.